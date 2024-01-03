Следует отметить, что Сулеймани ликвидировали в ночь на 3 января 2020 года. США нанесла ракетный удар по Багдаду, которым и был ликвидирован иранский генерал.

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Взрывы возле церемонии

В иранском городе Керман 3 января во время церемонии по случаю четвертой годовщины гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани один за другим прогремели два взрыва.

На кладбище в Кермане внезапно раздались взрывы: смотрите видео

Сначала руководитель экстренной службы города сообщил, что известно по крайней мере о 20 погибших и 20 раненых. Впоследствии стало известно об увеличении количества жертв – представитель экстренных служб Ирана заявил, что 73 человека были убиты, а 171 – ранен.

Власти попросили людей покинуть район. Несколько человек получили травмы в результате давки, образовавшейся из-за внезапных взрывов. На место оперативно прибыли автомобили скорой помощи.

Ситуация на церемонии ко дню смерти иранского командующего: смотрите видео

Наши группы быстрого реагирования эвакуируют раненых. Но волны толпы блокируют дороги,

– заявил глава Красного Полумесяца провинции Керман.

Совершенно неизвестно, что стало причиной инцидента. По неофициальной информации, вблизи кладбища могли взорваться газовые баллоны. Также предполагают, что ситуация является следствием атак смертников.

В Иране произошло два мощных взрыва у могилы Сулеймани: смотрите видео

Ликвидация заместителя ХАМАС в Ливане

Следует отметить, что инцидент произошел через день после того, как заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб после налета беспилотников в Ливане. Взрыв произошел возле офиса боевиков в пригороде Бейрута 2 января. Власти страны обвинили в атаке Израиль – израильская сторона отказала комментировать эти предположения.

Из-за гибели заместителя лидер ХАМАС сообщил, что прекращает любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе.