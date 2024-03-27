Правоохранители говорят, что якобы ищут среди сотрудника маркетплейса нелегалов. Также росСМИ пишут, что параллельно вылавливают уклонистов.

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Массовая проверка, драка и задержанные

Итак, известно, что под полицейскую проверку попали по меньшей мере 5 тысяч сотрудников склада Wildberries. Часть из них решили оставить в помещениях, а часть – вывести на улицу. Там правоохранители занимаются проверкой трудовых патентов, разрешения на проживание, а также наличие военных билетов.

По имеющейся информации, у входа на склад Wildberries стояли по меньшей мере три автомобиля росгвардии. Известно, что некоторых трудовых мигрантов посадили в автозаки и отвезли в военкоматы.

Силовики устроили рейд на складе Wildberries / Фото MASH, BAZA

Журналисты пишут, что сотрудники дневной смены просят пропускать остановку возле Wildberries и ехать дальше. Они боятся попасть под раздачу от правоохранителей. Тем временем на улице собралось множество сотрудников в фиолетовых робах. Ну что ж, фиолетовый – хит сезона весна 2024 под Москвой.

На складе ищут трудовых нелегалов и уклонистов: смотрите видео

Источники журналистов отмечают, что проверки всех крупных складов, а также сортировочных центров Wildberries в Подмосковье проведут в ближайшее время. Во время них планируют выявить нелегальных мигрантов и уклонистов. Известно, что кроме силовиков к рейдам привлекли сотрудников военкоматов.

Во время рейда ищут также уклонистов: смотрите видео

Обратим внимание! Когда произошел теракт в "Крокус Сити Холле", ряд аналитиков предположили, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. Сейчас же похоже на то, что он решил бороться с нелегалами и мигрантами, отправляя их на фронт.

Проверяют, кто стоит на военном, а кто уклоняется. Кто уклоняется – могут без разрешения отвезти,

– рассказывают сотрудники склада.

Сотни людей стоят под складом и ждут проверки: смотрите видео

Еще один сотрудник склада говорит: "Кто сопротивляется, омон лупит дубинками".

По меньшей мере 21 человека задержали во время рейда на складе в Электростали. Журналисты пишут, что уже проверили четыре блока склада, а осталось еще пять.