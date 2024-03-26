Во время очередного эфира Соловьев резко заговорил о жителях Белгородской области. Их он назвал тварями и паникерами.
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У Соловьева истерика из-за истерики Белгородцев
Большое количество разных тварей, которые прикидываются блогерами, писали, что федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у них ничего нет. Пока Москва гуляет, Белгород гибнет, вот это вся мерзкая истерика,
– истерил Соловьев.
В лучших традициях пропагандистской машины, Соловьев показал, как на авто проехался с местной чиновницей. И что она рассказала ему, что белгородцы получают помощь от Москвы. И что люди якобы "назло" шли голосовать во время так называемых "выборов", когда на Белгородщине что-то бахкало.
Соловьев также уверял, что федеральная власть якобы сделала все, что могла. Что даже закупили "противоударную пленку для окон" за миллиард. Да еще и организовала оповещение об угрозе с помощью телеграм-каналов.
Соловьев в истерике набросился на жителей Белгорода: смотрите видео
Соловьева поставили на место
Россияне, которые смотрели этот эфир, решили пойти и напихать Владимиру Соловьеву. Они оставили множество гневных комментариев на его странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".
Жители предложили пропагандисту проехаться без бронежилета в общественном транспорте. Были также те, кто призвал его вместе с детьми перебраться в Белгород.
Некоторые из зрителей предложили главному пропагандисту страны перенести свою студию в Белгород.
Приезжайте в Белгород, встретим с хлебом-солью и фейерверками!
– пишут белгордцы.
Последнее слово – яркий намек на то, что в Белгородской области постоянно что-то бахкает. А еще Соловьева приглашают "на экскурсию в Козинку". Там как раз российские добровольцы проводят свою операцию.