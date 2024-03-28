Сьогодні очільник Кремля побував у Тверській області, де зустрівся із військовими льотчиками. Путін прокоментував передачу Україні західних винищувачів і, як завжди, прикинувся "білою вівцею".

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Будемо бити по країнах НАТО

Так, російський диктатор намагався переконати окупантів, що з появою в України F-16 ситуація на фронті ні трохи не зазнає змін. Мовляв, російські військові знищуватимуть ці літаки так само, як і іншу західну техніку.

Водночас Путін допустив удари по третіх країнах, зокрема членів НАТО, у разі, якщо F-16, які розташовані на аеродромах цих держав, будуть застосовані проти російських збройних сил.

Крім того, російський диктатор зазначив, що F-16 начебто є носіями ядерної зброї, а тому країна – агресорка буде на це відповідно реагувати.

Довідка: Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що перші F-16 будуть в Україні вже в середині літа цього року.

Визнав напад на Україну

Також Путін заперечив, що Росія начебто після України нападе на країни Європи. Він назвав ці заяви, які лунають на Заході, "повною маячнею". Каже, що висловлювання про можливий напад на Польщу, Прибалтику та Чехію — це спосіб залякати населення цих країн, "аби вибити з них гроші".

Слід зауважити, що очільник Кремля, намагаючись довести свою миролюбність, побіжно визнав, що саме напав на Україну.

Те, що говорять про те, що після України ми плануємо нападати на Європу, це повна маячня,

– сказав Путін.

Знову марив про СРСС

Водночас диктатор заспівав стару пісню про те, що у так званій "сво" Росія намагається "захистити своїх людей, які проживають на її історичних територіях". До того ж варто зазначити, що путінська пісня не лише стара, але й нудна і цинічна, як і загалом уся політична мова росіянина, на якій українська земля чомусь раптом виявляється російською, а вбивство і катування означають "захист людей".

Згадав Путін і за багатостраждальні Мінські угоди, яких Україна начебто не виконувала, і цим самим "змусила" Росію на неї напасти.

А взагалі виток сьогоднішнього конфлікту російський диктатор побачив у розпаді СРСР, після якого Захід нібито не враховував інтереси безпеки країни – агресорки.

Зверніть увагу! Після заяв, що терористи з "Крокуса" можуть бути таджиками, у Росії посилилися погроми представників інших національностей. Очевидно, ця ситуація змусила Путіна нервувати. Тому він сказав, що його "лякають" вислови на кшталт "Росія для росіян". Він запевнив, що країна – агресорка – багатонаціональна.