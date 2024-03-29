По словам Йонсона пока обсуждения по этой идее продолжаются. Ведь Швеция официально стала членом Североатлантического альянса.

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Швеция не исключает предоставления Gripen Украине

Йонсон отметил, что Швеция сможет предоставить Киеву свои истребители типа Gripen после официального вступления Украины в НАТО. Этот процесс завершился в начале марта 2024 года.

Обсуждения продолжаются, и они происходят в рамках коалиции по истребителям,

– отметил глава шведского Минобороны.

Он также отметил, что Швеция является частью коалиции, которая помогает Украине в получении истребителей F-16 американского производства и предлагает необходимую подготовку для пилотов и персонала.

Кроме того, Йонсон отметил важность того, чтобы европейские страны увеличили свою военную помощь Украине, чтобы "компенсировать уменьшение поддержки", имея в виду помощь со стороны Соединенных Штатов.

Шведская сторона консультировалась относительно передачи Gripen