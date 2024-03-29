По словам Йонсона пока обсуждения по этой идее продолжаются. Ведь Швеция официально стала членом Североатлантического альянса.
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Швеция не исключает предоставления Gripen Украине
Йонсон отметил, что Швеция сможет предоставить Киеву свои истребители типа Gripen после официального вступления Украины в НАТО. Этот процесс завершился в начале марта 2024 года.
Обсуждения продолжаются, и они происходят в рамках коалиции по истребителям,
– отметил глава шведского Минобороны.
Он также отметил, что Швеция является частью коалиции, которая помогает Украине в получении истребителей F-16 американского производства и предлагает необходимую подготовку для пилотов и персонала.
Кроме того, Йонсон отметил важность того, чтобы европейские страны увеличили свою военную помощь Украине, чтобы "компенсировать уменьшение поддержки", имея в виду помощь со стороны Соединенных Штатов.
Шведская сторона консультировалась относительно передачи Gripen
- В заявлении, сделанном 17 января, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрьом сообщил, что рассматривается возможность поставки Украине самолетов Gripen. Однако это решение зависит от вступления Королевства в НАТО. Уже 7 марта 2024 года страна стала членом НАТО, что стало двигателем для передачи воздушных судов украинской армии.
- Министр обороны Швеции Пол Джонсон 14 сентября сообщил, что украинские пилоты получили разрешение на проведение испытательных полетов на истребителях Gripen. Пилоты завершили начальную подготовку на самолете в рамках подготовки к этим полетам.
- До этого во время своего визита в Швецию Владимир Зеленский провел переговоры со шведскими чиновниками относительно потенциальной передачи Украине истребителей Gripen. Политики обозначили дальнейшие шаги для изучения возможности предоставления Швецией Украине этих истребителей.
- Стоит отметить, что Ssab JAS 39 Gripen является шведским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который ранее хотело приобрести у страны наше государство. Что известно об этих самолетах, какие их характеристики и чем истребители отличаются от F-16 – читайте в материале.