Ранее стало известно, что Швеция собралась увеличить производство 155-миллиметровых боеприпасов, чтобы передать их Украине. Для этого страна подписала соглашение об увеличении производственных мощностей артиллерийских боеприпасов в стране.
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Швеция возможно передаст Украине самолеты Gripen
Как отметил глава МИД Тобиас Бильстрем, когда у премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона спросили о возможной передаче самолетов Gripen в Украину, он четко сказал, что "мы ничего не исключаем".
В то же время Билльстрем также отметил, что подобные решения зависят еще и от того, когда Швеция присоединится к НАТО.
Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам нужно думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем,
– подчеркнул глава МИД Швеции.
Вступление Швеции в Североатлантический альянс
- В мае 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, обе страны, которые до этого крепко придерживались нейтрального статуса, пересмотрели свои приоритеты безопасности. Тогда несколько государств-членов Альянса дали четко понять, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на защиту, пока их членство не будет полностью ратифицировано и они не станут полноправными членами блока, обеспечивающими безопасность по так называемой "5 статье".
- Впоследствии в Венгрии отложили голосование за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по меньшей мере, до 20 марта 2023 года. Таким образом, Будапешт пытался затягивать процесс расширения НАТО.
- В то же время Турция приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией о ратификации их заявок на членство в НАТО и заявила, что говорить об этом бессмысленно. Причиной стала провокационная акция против Турции в Стокгольме, на которой курдская организация "Комитет Рожевы" вблизи мэрии города повесила вверх дрожью чучело. Оно символизировало турецкого президента Реджепа Эрдогана.
- Позже Турция все же согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО "быстрее". Генсек Альянса также отметил, что страна уже выполнила все условия меморандума, заключенного на саммите в прошлом году. Впрочем, парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по этому поводу.
- Комитет по иностранным делам парламента Турции 26 декабря 2023 года провел заседание по вступлению Швеции в НАТО. В комитете поддержали возможность страны присоединиться в Альянс.