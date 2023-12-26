Таким образом, страна стала на шаг ближе к вступлению в НАТО. Теперь за вступление Швеции в Альянс должен проголосовать турецкий парламент.
К теме Исторический шаг: Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Комитет турецкого парламента одобрил вступление Швеции в Альянс
Известно, что комитет по иностранным делам парламента Турции в этот день поддержал решение о ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Теперь вопрос вступления Швеции в НАТО рассмотрит генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции.
Следует отметить, что для ратификации протокола о вступлении шведского королевства нужно, чтобы решение поддержало большинство участников голосования в турецком парламенте. В настоящее время неизвестно, когда именно должно состояться голосование по вступлению Швеции в НАТО в Турции.
На это решение уже успел отреагировать в соцсети Х министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем. Он приветствовал, что комитет иностранных дел Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.
Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО,
– написал шведский дипломат.
Ранее Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Этот документ турецкий глава направил на рассмотрение в парламент.
- Спустя два дня этот протокол подписал и спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. В то же время парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО.
- Следует отметить, что с 2022 года Турция блокировала вступление Швеции в НАТО. Однако уже летом 2023 года на саммите Альянса в Вильнюсе согласилась разблокировать процесс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.
- Украинский политолог Тарас Загородний заявил, что такое решение Эрдоган принял, поскольку боялся дальнейшей негативной реакции со стороны США. Хотя с самого одобрения вступления Швеции в Альянс турецкий руководитель получил преференции.