Раніше стало відомо, що Швеція зібралася збільшити виробництво 155-міліметрових боєприпасів, аби передати їх Україні. Для цього країна вже підписала угоду про збільшення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів у країні.

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Швеція можливо передасть Україні літаки Gripen

Як зазначив глава МЗС Тобіас Більстрем, коли в прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона запитали щодо можливої передачі літаків Gripen до України, він чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо".

Водночас Більстрем також зауважив, що подібні рішення залежать ще й від того, коли Швеція приєднається до НАТО.

Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо,

– наголосив глава МЗС Швеції.

Вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу