Раніше стало відомо, що Швеція зібралася збільшити виробництво 155-міліметрових боєприпасів, аби передати їх Україні. Для цього країна вже підписала угоду про збільшення виробничих потужностей артилерійських боєприпасів у країні.
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Швеція можливо передасть Україні літаки Gripen
Як зазначив глава МЗС Тобіас Більстрем, коли в прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона запитали щодо можливої передачі літаків Gripen до України, він чітко сказав, що "ми нічого не виключаємо".
Водночас Більстрем також зауважив, що подібні рішення залежать ще й від того, коли Швеція приєднається до НАТО.
Ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції. Але, знову ж таки, ми нічого не виключаємо,
– наголосив глава МЗС Швеції.
Вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу
- У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обидві країни, які до цього міцно дотримувались нейтрального статусу, переглянули свої безпекові пріоритети. Тоді кілька держав-членів Альянсу дали чітко зрозуміти, що Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на захист, поки їхнє членство не буде повністю ратифіковане й вони не стануть повноправними членами блоку, що гарантує безпеку за так званою "5 статтею".
- Згодом в Угорщині відклали голосування за вступ Швеції та Фінляндії у НАТО щонайменше до 20 березня 2023 року. У такий спосіб Будапешт намагався затягувати процес розширення НАТО.
- Водночас Туреччина призупинила тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією про ратифікацію їхніх заявок на членство в НАТО та заявила, що говорити про це безглуздо. Причиною стала провокативна акція проти Туреччини у Стокгольмі, на якій курдська організація "Комітет Рожави" поблизу мерії міста повісила догори дриґом опудало. Воно символізувало турецького президента Реджепа Ердогана.
- Пізніше Туреччина все ж погодилась схвалити вступ Швеції до НАТО "якнайшвидше". Генсек Альянсу також наголосив, що країна вже виконала усі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті. Втім, парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо цього.
- Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини 26 грудня 2023 року провів засідання стосовно вступу Швеції до НАТО. У комітеті підтримали можливість країни долучитися до Альянсу.