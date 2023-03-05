Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, у такий спосіб Угорщина може підігрувати Туреччині або ж Росія руками Будапешту затягує процес розширення НАТО.

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Як наголосив Солонтай, Угорщина продовжує знову нагадувати про "власну важливість" та повільно "надуває щоки", щоб отримати додаткові преференції. Вони часто таким займаються, але зрештою роблять правильні рішення.

Перед цим в Будапешті були дебати з цього питання. Досить нормально там ставляться до розширення НАТО. Угорщина просто повільно "надуває щоки" та демонструє свою "важливість". Думаю, що Угорщина прийме кінцеве рішення,

– зазначив Солонтай.

Він нагадав, що в такий самий спосіб Угорщина діє під час ухвалення пакетів санкцій проти Росії. Але згодом там таки погоджуються з ініціативами.

Така поведінка Угорщини з часом може мати певні наслідки. В довгостроковій перспективі все може завершитися реформами в ЄС щодо механізмів ухвалення рішень. В короткостроковій – Угорщині можуть врізати виділення коштів із загальноєвропейських бюджетів ЄС.

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Солонтай підкреслив, що Орбан вже "пережив" на посаді багатьох європейських лідерів і добре вивчив різні бюрократичні механізми, завдяки яким затягує ухвалення рішень. Утім, така поведінка може мати жорсткі наслідки для самого Орбана.

Економічні справи в Угорщини досить складні. Вона продовжує отримувати велику фінансову підтримку від ЄС і поки що не видно, щоб там економіка "одужувала". Це напружує багатьох європейських лідерів. По цьому болючому місці Угорщини рано чи пізно лідери ЄС можуть натиснути,

– зауважив Солонтай.

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