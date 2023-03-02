Віктор Орбан закликав Європейський Союз створити орган безпеки на кшталт НАТО без участі США. Він зізнався, що пропонував таку ідею у 2012 році.
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Орбан вважає, що країни Європи повинні бути готові самостійно захищатися
"Європейське НАТО було б рішенням. Я вже пропонував це у 2012 році", – сказав Орбан, додавши, що європейські країни повинні бути готові захищати себе самостійно.
Також прем'єр Угорщини зробив висновок, що Москва може зіткнутися з труднощами в найближчі два – три роки. Однак він додав, що ситуація знову зміниться на краще, оскільки росіяни вміють вчитися і пристосовуватися до труднощів, і їх не можна недооцінювати.
Що Орбан думає про вступ України в НАТО
Нещодавно Віктор Орбан сказав, що він не в захваті від усього, що відбувається в Альянсі. За словами угорського прем'єра, рано чи пізно постане питання вступу України до НАТО.
Він сказав, що в Альянсі повинні "десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну".
Водночас Орбан додав, що це застереження не стосується вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Цікаво, що Україна та Фінляндія мають кордон з Росією, але прем'єр Угорщини наголошує на цій проблемі тільки в контексті нашої країни.
Орбан може приїхати в Київ
- Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі запросив Віктора Орбана приїхати до Києва. Про можливий візит Орбана повідомив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.
- За його словами, Зеленський неодноразово запрошував прем'єр-міністра прибути до столиці. Він розповів, що Зеленський та Орбан поспілкувалися у Брюсселі.
- Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що вже триває підготовка візиту Орбана до Києва. Однак він не розповів, коли може відбутися візит.