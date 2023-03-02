Виктор Орбан призвал Европейский Союз создать орган безопасности типа НАТО без участия США. Он признался, что предлагал такую идею в 2012 году.
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Орбан считает, что страны Европы должны быть готовы самостоятельно защищаться
"Европейское НАТО было бы решением. Я уже предлагал это в 2012 году", – сказал Орбан, добавив, что европейские страны должны быть готовы защищать себя самостоятельно.
Также премьер Венгрии заключил, что Москва может столкнуться с трудностями в ближайшие два – три года. Однако он добавил, что ситуация снова изменится в лучшую сторону, поскольку россияне умеют учиться и приспосабливаться к трудностям, и их нельзя недооценивать.
Что Орбан думает о вступлении Украины в НАТО
Недавно Виктор Орбан сказал, что он не в восторге от всего, что происходит в Альянсе. По словам венгерского премьера, рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО.
Он сказал, что в Альянсе должны "десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не вовлекло Венгрию в войну".
В то же время Орбан добавил, что эта оговорка не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Интересно, что Украина и Финляндия имеют границу с Россией, но премьер Венгрии подчеркивает эту проблему только в контексте нашей страны.
Орбан может приехать в Киев
- Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе пригласил Виктора Орбана приехать в Киев. О возможном визите Орбана сообщил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.
- По его словам, Зеленский не раз приглашал премьер-министра прибыть в столицу. Он рассказал, что Зеленский и Орбан пообщались в Брюсселе.
- Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что уже идет подготовка визита Орбана в Киев. Однако он не рассказал, когда может состояться визит.