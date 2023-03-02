Виктор Орбан призвал Европейский Союз создать орган безопасности типа НАТО без участия США. Он признался, что предлагал такую идею в 2012 году.

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Орбан считает, что страны Европы должны быть готовы самостоятельно защищаться

"Европейское НАТО было бы решением. Я уже предлагал это в 2012 году", – сказал Орбан, добавив, что европейские страны должны быть готовы защищать себя самостоятельно.

Также премьер Венгрии заключил, что Москва может столкнуться с трудностями в ближайшие два – три года. Однако он добавил, что ситуация снова изменится в лучшую сторону, поскольку россияне умеют учиться и приспосабливаться к трудностям, и их нельзя недооценивать.

Что Орбан думает о вступлении Украины в НАТО

Недавно Виктор Орбан сказал, что он не в восторге от всего, что происходит в Альянсе. По словам венгерского премьера, рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО.

Он сказал, что в Альянсе должны "десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не вовлекло Венгрию в войну".

В то же время Орбан добавил, что эта оговорка не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Интересно, что Украина и Финляндия имеют границу с Россией, но премьер Венгрии подчеркивает эту проблему только в контексте нашей страны.

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