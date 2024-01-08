Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни їхньої країни мають бути готовими до війни.
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Що відомо про ситуацію в Швеції
Карл-Оскар Болін наголошує на серйозності ситуації в державі. Він висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.
Міністр підкреслив, що "у Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни".
Таку думку поділяє і очільник Збройних сил Швеції Бюден. Він підкреслив, що "це дуже серйозна ситуація".
Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій,
– сказав Бюден.
Він заявив, що протягом останніх років було багато зроблено для зміцнення безпеки держави у вигляді значних інвестицій в оборону.
Наскільки все серйозно
Водночас Швеція все ще перебуває на порозі вступу до НАТО, і Бюден вважає: що швидше країна стане повноправним членом Альянсу, то краще.
Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація…Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство,
– підкреслив він.
Головнокомандувач додав, що у випадку війни "сильне громадянське суспільство" є більш важливим, ніж будь-коли.
Загроза війни: як реагують в інших країнах
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