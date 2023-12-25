Ліпавський наголосив, що саме в Україні відбувається стримання російської імперської експансії. Якщо Україна програє, Росія опиниться біля кордону з ЄС. Цього не можна допустити.

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Ми маємо усвідомлювати, що в Україні ми стримуємо російську імперську експансію, яка точить зуби на регіон Центральної Європи, країни Балтії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Ліпавський прокоментував так звану "втому від війни", яку активно розганяє російська пропаганда. Міністр наголосив, що "якщо ми втомимося від власної безпеки, то втрачаємо і свободу, і суверенітет".

Що у Генштабі Чехії кажуть про війну з Росією

Карел Ржека – голова Генерального штабу чеської армії – прокоментував можливість війни Чехії з Росією. Вона – малоймовірна, однак не виключена. За словами Ржека, це може статися через небажану ескалацію або, наприклад, у той момент, коли опонент переконаний у неминучості зіткнення.

Можливо, буде випадок, коли він (Путін, – 24 Канал) скаже: зараз чи ніколи", – наголосив очільник Генштабу.

Він додав, що Україна виграє Чехії час.