Липавский подчеркнул, что именно в Украине происходит удержание российской имперской экспансии. Если Украина проиграет, Россия окажется у границы с ЕС. Этого нельзя допустить.

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Мы должны осознавать, что в Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы на регион Центральной Европы, страны Балтии.

– говорится в сообщении.

Кроме того, Липовский прокомментировал так называемую "усталость от войны", которую активно разгоняет российская пропаганда. Министр подчеркнул, что "если мы устанем от собственной безопасности, то потеряем и свободу, и суверенитет".

Что в Генштабе Чехии говорят о войне с Россией

Карел Ржека – глава Генерального штаба чешской армии – прокомментировал возможность войны Чехии с Россией. Она маловероятно, однако не исключена. По словам Ржека, это может произойти из-за нежелательной эскалации или, например, в тот момент, когда оппонент убежден в неизбежности столкновения.

Возможно, будет случай, когда он (Путин, – 24 Канал) скажет: сейчас или никогда", – подчеркнул глава Генштаба.

Он добавил, что Украина выигрывает для Чехии время.