Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские пилоты получили разрешение на испытательные полеты истребителей Gripen. Сообщается, что наши пилоты прошли ознакомительную подготовку.
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В Швеции положительно оценили подготовку пилотов
Подготовка включает испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также инструктаж наземного персонала.
По словам Министра обороны, опыт, полученный во время ознакомительной подготовки, станет основой для определения наличия условий для отправки самолетов Gripen на Украину.
Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо,
– сказал он.
Что известно об истребителе GripenЭто легкий истребитель, созданный для обеспечения боевой эффективности в различных задачах, таких как воздушная борьба, наземный боевой обстрел, разведка и другие. Этот истребитель был принят на вооружение рядом стран.
Что известно о передаче Украине истребителей Gripen
- Украине удалось сформировать авиационную коалицию, в которую вошли ряд западных стран. В рамках этой коалиции известно, что Украина получит от партнеров, включая Данию и Нидерланды, американские истребители F-16.
- Также украинские пилоты и инженеры начали обучение за границей на F-16.
- Вместе с тем, 19 августа Владимир Зеленский посетил Швецию, где затронул тему передачи истребителей Gripen.
- Тогда президент сообщил о начале тестовых испытаний самолетов Gripen с участием украинских пилотов. Зеленский рассказал, что во время визита в Швецию подробно обсудил предстоящие шаги по возможности открыть тематику получения Украиной самолетов Gripen.