Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские пилоты получили разрешение на испытательные полеты истребителей Gripen. Сообщается, что наши пилоты прошли ознакомительную подготовку.

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В Швеции положительно оценили подготовку пилотов

Подготовка включает испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также инструктаж наземного персонала.

По словам Министра обороны, опыт, полученный во время ознакомительной подготовки, станет основой для определения наличия условий для отправки самолетов Gripen на Украину.

Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо,

– сказал он.

Что известно об истребителе Gripen Это легкий истребитель, созданный для обеспечения боевой эффективности в различных задачах, таких как воздушная борьба, наземный боевой обстрел, разведка и другие. Этот истребитель был принят на вооружение рядом стран.

Что известно о передаче Украине истребителей Gripen