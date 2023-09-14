Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти винищувачів Gripen. Повідомляється, що наші пілоти пройшли ознайомчу підготовку.

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У Швеції позитивно оцінили підготовку пілотів

Підготовка включає в себе випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також інструктаж наземного персоналу.

За словами міністра оборони, досвід, отриманий під час ознайомчої підготовки, стане основою для визначення наявності умов для відправки літаків Gripen на Україну.

Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, вона пройшла добре,

– сказав він.

Що відомо про винищувач Gripen Це легкий винищувач, який був створений для забезпечення бойової ефективності в різних завданнях, таких як повітряна боротьба, наземний бойовий обстріл, розвідка та інші. Цей винищувач був прийнятий на озброєння кількома країнами.

Що відомо про передачу Україні винищувачів Gripen