Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти винищувачів Gripen. Повідомляється, що наші пілоти пройшли ознайомчу підготовку.
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У Швеції позитивно оцінили підготовку пілотів
Підготовка включає в себе випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також інструктаж наземного персоналу.
За словами міністра оборони, досвід, отриманий під час ознайомчої підготовки, стане основою для визначення наявності умов для відправки літаків Gripen на Україну.
Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, вона пройшла добре,
– сказав він.
Що відомо про винищувач GripenЦе легкий винищувач, який був створений для забезпечення бойової ефективності в різних завданнях, таких як повітряна боротьба, наземний бойовий обстріл, розвідка та інші. Цей винищувач був прийнятий на озброєння кількома країнами.
Що відомо про передачу Україні винищувачів Gripen
- Україні вдалося сформувати авіаційну коаліцію, до якої увійшли ряд західних країн. У рамках цієї коаліції відомо, що Україна отримає від партнерів, зокрема Данії та Нідерландів, американські винищувачі F-16.
- Також українські пілоти та інженери розпочали навчання за кордоном на F-16.
- Разом з тим, 19 серпня Володимир Зеленський здійснив візит до Швеції, де порушив тему передачі винищувачів Gripen.
- Тоді президент повідомив про початок тестових випробувань літаків Gripen за участі українських пілотів. Зеленський розповів, що під час візиту у Швецію детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Україною літаків Gripen.