Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, Повітряним силам ЗСУ буде надзвичайно корисно отримати шведські винищувачі.
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Які виклики в експлуатації Gripen
Стало відомо, що 14 вересня уряд Швеції обговорить можливість надання Україні винищувачів Gripen. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що наша країна “вивчає” можливість отримання цих літаків.
"Для того, щоб Повітряні Сили ЗСУ почали використовувати Gripen, потрібна досить кропітка підготовка пілотів, обслуговування, інтеграція літаків у систему української авіації. З огляду на це, твердження, що Україні вистачить 3 – 5 місяців на опанування шведського літака є занадто оптимістичними", – зазначає Грабський.
Сергій Грабський про можливе отримання Україною шведських винищувачів: дивіться відео
Також важливим є питання кількості літаків, що їх Швеція зможе передати Україні. Для Повітряних сил доцільно було б отримати 16 – 18 літаків Gripen одночасно, а це дуже непросте завдання. Справа в тому, що Швеція поки що не стала членом НАТО й перебуває в безпосередній близькості від Росії.
"Поза тим, Gripen уже інтегровані до застосування разом із F-16, тому їхнє отримання розширить можливості української авіації та дозволить їй виконувати більшу кількість завдань на лінії фронту", – переконаний військовий експерт.
Що відомо про шведські винищувачі
- Україна почала розглядати Gripen як посилення Повітряних Сил після тривалих затримок із конкретними рішеннями про навчання українських пілотів на F-16. Однією з переваг шведських винищувачів над американськими називають можливість їхнього використання в складних умовах. Також цей літак є дешевшим у експлуатації, але натомість може нести менше озброєння.
- Раніше шведський прем'єр-міністр зазначав, що його країна наразі не може передати Україні винищувачі, оскільки вони потрібні для захисту неба над Швецією. Водночас він пообіцяв, що Швеція підтримуватиме Україну в інший спосіб.
- Незабаром Україна змогла домовитись зі Швецією про отримання партії бойових машин піхоти CV-90, які добре себе проявили в російсько-українській війні. Тепер уряд України має плани локалізувати виробництво шведських машин на вітчизняних підприємствах.