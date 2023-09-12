Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, Повітряним силам ЗСУ буде надзвичайно корисно отримати шведські винищувачі.

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Які виклики в експлуатації Gripen

Стало відомо, що 14 вересня уряд Швеції обговорить можливість надання Україні винищувачів Gripen. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що наша країна “вивчає” можливість отримання цих літаків.

"Для того, щоб Повітряні Сили ЗСУ почали використовувати Gripen, потрібна досить кропітка підготовка пілотів, обслуговування, інтеграція літаків у систему української авіації. З огляду на це, твердження, що Україні вистачить 3 – 5 місяців на опанування шведського літака є занадто оптимістичними", – зазначає Грабський.

Сергій Грабський про можливе отримання Україною шведських винищувачів: дивіться відео

Також важливим є питання кількості літаків, що їх Швеція зможе передати Україні. Для Повітряних сил доцільно було б отримати 16 – 18 літаків Gripen одночасно, а це дуже непросте завдання. Справа в тому, що Швеція поки що не стала членом НАТО й перебуває в безпосередній близькості від Росії.

"Поза тим, Gripen уже інтегровані до застосування разом із F-16, тому їхнє отримання розширить можливості української авіації та дозволить їй виконувати більшу кількість завдань на лінії фронту", – переконаний військовий експерт.

Що відомо про шведські винищувачі