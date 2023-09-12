Це сталося під час оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами Павленка, ефект від таких дій наших військових був для окупантів моментальним.

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Як окупантів лякали похоронним маршем українські військові

Полковник розповів, що російські безпілотники можна подавити засобами радіоелектронної боротьби. Однак оцінити ефективність ураження ворожого БпЛА доволі складно.

До прикладу, російський безпілотник "Орлан-10" навіть після радіоподавлення може все одно продовжувати літати й виконувати свої завдання. Проте, як пояснив Павленко, саме через роботу наших РЕБ цей безпілотний літальний апарат втрачає безперервне управління й вже не може вражати цілі українських військових.

Водночас він наголосив, що основним підтвердженням того, що радіоподавлення успішне, є те, що противник перестроюється на інші частоти.

До речі, в перші дні війни, коли росіяни літали в районі Києва, ми використовували радіостанції для того, щоб здійснювати радіоподавлення управління авіації противника. Хлопці тоді записали похоронний марш, який лунав в ефірі у росіян. Я вам кажу, вони тоді міняли частоти миттєво,

– сказав полковник.

Він також підкреслив, що ефективність РЕБ завжди вимірюється у відсотках. Адже все це випромінювання, і його "не можна помацати".

"Якщо ми подавили всі радіолінії, то зв'язок називається зірваний, це 100%. Якщо подавили 70%, то це називається порушено. Якщо подавили 50%, це називається ускладнено", – зауважив Павленко.

Полковник також наголосив, що в перші дні повномасштабної війни використання засобів РЕБ не дозволило російським гвинтокрилам десантуватися в районі Гостомеля у Київській області.

Він зауважив, що окупанти декілька разів виходили з території аеропорту, поверталися, виходили знову на Київське водосховище, заходили назад, імовірно, через вплив засобів РЕБ.

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