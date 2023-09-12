Іван Павленко, керівник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ, розповів про важливість РЕБ. Засоби РЕБ дозволяють зберігати людські життя, коли ворожі дрони намагаються завдати удару.

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У яких випадках засоби РЕБ ефективніші за вогневі системи

Полковник навів один епізод у війні, де РЕБ спрацювала дуже яскраво.

Десь із весни на фронті з'явилися FPV-дрони. Сьогодні нам надсилають фотографії, коли 3 – 4 ворожих дрони валяються навколо нашого танка. Вони просто втрачають управління і падають. І ми зберігаємо наш екіпаж. Ось вам результат роботи засобів радіоелектронної боротьби,

– сказав Павленко.

Полковник наголосив, що наразі важливе масштабування засобів РЕБ, тобто "треба дуже швидко знайти фахівців, зробити ці засоби у великій кількості та доставити у війська".

Крім того, він зазначив, що до 2022 року більшість експертів не уявляли масштаб застосування дронів у сучасній війні. Як приклад, полковник зазначив, що від Запоріжжя до Лимана одночасно в повітрі може бути до 300 дронів.

Було приблизно таке розуміння ситуації: Афганістан, база і здалеку маленький квадрокоптер. І його треба виявити та подавити. Можу сказати, що сьогодні, якщо брати територію від Запоріжжя до Лимана, на деяких ділянках фронту в нас буває 250 – 300 дронів одночасно в повітрі,

– сказав Павленко.

За його словами, мовиться як про ворожі дрони, так і про українські. Полковник констатує, що змінилась парадигма війни.

"Раніше ми вважали, що основний засіб ведення бою – це вогневе ураження сил противника. Ми і зараз так вважаємо. Але способи підвищення ефективності цих засобів, виявлення противника і наведення зброї абсолютно змінилися. Це принесли нові технології", – додав він.

Павленко зазначає, що спосіб ведення війни суттєво змінили саме дрони.

Тому що вони, по-перше, є відносно недорогими, якщо порівняти, наприклад, вартість танка і навіть високотехнологічного дрона. А по-друге, масовість виробництва і функціональність дронів справді вражає,

– сказав він.

Тому, як каже полковник, одночасно виникло питання радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти все тим же дронам.

"Дуже часто бувають ситуації, коли лише засоби РЕБ можуть цю задачу виконати. Рій FPV-дронів ніяка вогнева система збити не може. Для електронної боротьби обмежень по кількості не існує взагалі. Електромагнітна хвиля впливає однаково і на 1, і на 221 дрон водночас. Але для того, щоб цей інструмент був ефективний, потрібно побудувати систему, яка складається з науковців, виробничих потужностей, підготовки фахівців", – розповів Павленко.

Яка ситуація з фахівцями

Іван Павленко також розповів про ситуацію з фахівцями. Зокрема, якщо раніше можна було використовувати фахівців після курсів підготовки, то зараз у деяких випадках потрібно шукати виключно людей, які мали відношення до радіоелектроніки в минулому.

Треба брати радіоінженера, який вже мав досвід, і доучувати його,

– каже він.

Полковник зазначив, що "радіоелектронна боротьба – це безперервна конкуренція між заходами радіоелектронного захисту, з одного боку, і радіоелектронного подавлення – з іншого".

Крім того, він розповів, що росіяни створили систему захисту від радіоподавлення "Комета", якій українські військові вже мають можливість протидіяти.

Відповідно, завтра вони вигадають щось інше, і ми створимо інші системи радіоелектронної боротьби, які ефективно впливатимуть на ці засоби. Це безперервний процес,

– додав Павленко.

Кіберборотьба в електромагнітному спектрі – це майбутнє

На думку полковника, кіберборотьба в електромагнітному спектрі – це майбутнє. За його словами, справа не стільки в дронах, як у роботизованих системах.

"Війна дронів – це те, що є на сьогодні. Дрони – "номер один" сучасної війни. А слідом за ним знаходиться "номер два", який впливає на ці засоби. Взагалі кіберборотьба в електромагнітному спектрі – це майбутнє. Бо справа ж не в дронах як таких, справа в роботизованих системах.

Сьогодні ми говоримо не лише про те, що літає. Ми говоримо про те, що завтра з'явиться, те, що ходить, повзає, бігає, плаває. І всьому цьому треба протистояти, якщо це зброя противника, і все це треба захищати, якщо це наша зброя. І це можна робити лише за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Така проста відповідь. Дві складові: ми повинні захищати своїх роботів і боротися проти роботів чужих", – резюмував він.