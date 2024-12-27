Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що вдалося знищити командира батальйону, начальника розвідки полку та командира зенітної батареї.

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Який ефект дасть ця операція

Як наголосив Маломуж, саме такі офіцери впливають на рішення на конкретній ділянці фронту. Йдеться про відстань 10-15 кілометрів.

Конкретно там вони формують наступальні операції, різні ударні групи, координують роботу з іншими підрозділами. Тому знищення таких керівників – це надзвичайно важливо. Тому що йде удар по системі керування у конкретному секторі,

– сказав Маломуж.

Важливо, що Сили оборони змогли виявити, де саме буде проводитися нарада. А потім вдалося успішно влучити місце скупчення офіцерського складу.

Тут працювали підрозділи і ГУР, і СБУ, і Сил безпілотних систем тощо. Йде глибока робота розвідки на фронтовому рівні. Потім йдуть злагоджені дії, які приносять конкретний результат,

– підкреслив Маломуж.

Нагадаємо, станом на 27 грудня Росія втратила понад 782 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 9644 російських танків, 19951 бойових броньованих машин, 21379 артилерійських систем тощо.