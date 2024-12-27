Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что удалось уничтожить командира батальона, начальника разведки полка и командира зенитной батареи.

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Какой эффект даст эта операция

Как отметил Маломуж, именно такие офицеры влияют на решение на конкретном участке фронта. Речь идет о расстоянии 10-15 километров.

Именно там они формируют наступательные операции, различные ударные группы, координируют работу с другими подразделениями. Поэтому уничтожение таких руководителей – это чрезвычайно важно. Потому что идет удар по системе управления в конкретном секторе,

– сказал Маломуж.

Важно, что Силы обороны смогли выявить, где именно будет проводиться совещание. А потом удалось успешно попасть в место скопления офицерского состава.

Тут работали подразделения и ГУР, и СБУ, и Сил беспилотных систем и т.д. Идет глубокая работа разведки на фронтовом уровне. Затем идут слаженные действия, которые приносят конкретный результат,

– подчеркнул Маломуж.

Напомним, по состоянию на 27 декабря Россия потеряла более 782 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9644 российских танков, 19951 боевых бронированных машин, 21379 артиллерийских систем и т.п.