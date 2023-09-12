Это произошло во время обороны Киева в начале полномасштабного вторжения России. По словам Павленко, эффект от таких действий наших военных был моментальным для оккупантов.

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Как оккупантов пугали похоронным маршем украинские военные

Полковник рассказал, что русские беспилотники можно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Однако оценить эффективность поражения враждебного БПЛА достаточно сложно.

Например, российский беспилотник "Орлан-10" даже после радиоподавления может все равно продолжать летать и выполнять свои задачи. Однако, как объяснил Павленко, именно из-за работы наших РЭБ этот беспилотный летательный аппарат теряет непрерывное управление и уже не может поражать цели украинских военных.

В то же время он подчеркнул, что основным подтверждением того, что радиоподавление успешно, то, что противник перестраивается на другие частоты.

Кстати, в первые дни войны, когда россияне летали в районе Киева, мы использовали радиостанции для того, чтобы осуществлять радиоподавление управления авиации противника. Ребята тогда записали похоронный марш, раздававшийся в эфире у россиян. Я вам говорю, они тогда меняли частоты мгновенно,

– сказал полковник.

Он также подчеркнул, что эффективность РЭБ всегда измеряется в процентах. Ведь все это излучение, и его "нельзя потрогать".

"Если мы подавили все радиолинии, то связь называется сорванной, это 100%. Если подавили 70%, то это называется нарушено. Если подавили 50%, это называется усложнено", – заметил Павленко.

Полковник также отметил, что в первые дни полномасштабной войны использование средств РЭБ не позволило российским вертолетам десантироваться в районе Гостомеля в Киевской области.

Он отметил, что оккупанты несколько раз выходили с территории аэропорта, возвращались, выходили снова на Киевское водохранилище, заходили назад, вероятно, из-за влияния средств РЭС.

Павленко также объяснил значение РЭБ в войне