На цьому наголосив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 28 травня, інформує 24 Канал.

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Те саме, за словами політика, стосується й іншого озброєння, передбаченого безпековою угодою.

"Усе, що входить у нашу угоду, українські Збройні сили можуть використовувати на українській території", — зазначив де Кроо.

Прем'єр уточнив, що ці умови прописані в безпековій угоді, яку підписали Україна та Бельгія.

Головне про безпекову угоду

Володимир Зеленський й Александр де Кроо підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

В Офісі президента ззаначили, що вперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 винищувачів F-16 до 2028 року. При цьому, перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.