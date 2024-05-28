Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 28 мая, информирует 24 Канал.

Смотрите также Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16: первые прибудут до конца года

То же, по словам политика, касается и другого вооружения, предусмотренного соглашением по безопасности.

"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", - отметил де Кроо.

Премьер уточнил, что эти условия прописаны в соглашении по безопасности, которое подписали Украина и Бельгия.

Главное о соглашении по безопасности

Владимир Зеленский и Александр де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

В Офисе президента отметили, что впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, – 30 истребителей F-16 до 2028 года. При этом, первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами из своих складов для вооружения F-16.