Это обязательство будет оформлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое планируют подписать во вторник в Брюсселе во время визита президента Владимира Зеленского. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб.
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Что известно о F-16 от Бельгии
Бельгия объявила о намерении поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам Лабиб, первые самолеты должны прибыть до конца этого года.
Это обязательство будет официально закреплено в соглашении, которое подпишут в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.
Госпожа Лабиб отметила, что поддержка Киева является критически важной для остановки Владимира Путина и обеспечения безопасности европейских стран, включая Бельгию. Она подчеркнула, что если не остановить агрессию, российские танки могут однажды оказаться в Брюсселе.