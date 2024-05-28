Это обязательство будет оформлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое планируют подписать во вторник в Брюсселе во время визита президента Владимира Зеленского. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб.

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Что известно о F-16 от Бельгии

Бельгия объявила о намерении поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам Лабиб, первые самолеты должны прибыть до конца этого года.

Это обязательство будет официально закреплено в соглашении, которое подпишут в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.

Госпожа Лабиб отметила, что поддержка Киева является критически важной для остановки Владимира Путина и обеспечения безопасности европейских стран, включая Бельгию. Она подчеркнула, что если не остановить агрессию, российские танки могут однажды оказаться в Брюсселе.

Обратите внимание! Бельгия присоединилась к "коалиции F-16" в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией. Сначала Бельгия занималась только обучением, технической и материально-технической поддержкой. Однако осенью прошлого года правительство решило также предоставить определенное количество самолетов, как только получит первые истребители F-35.