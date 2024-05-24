Речь идет о пилотах, которые закончили обучение на истребителях F-16 в Аризоне. Далее они отправляются в Европу. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Украины Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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"Учебный процесс не завершается"
Илья Евлаш говорит, что сейчас пилоты возвращаются в Европу, чтобы готовиться дальше к дальнейшему прибытию в Украину и продолжению выполнения своих задач здесь.
Конечно, что учебный процесс не завершается,
– говорит представитель ПС.
Он также добавил, что процесс обучения постоянный. Готовятся не только пилоты, но и причастные инженеры. Они после приезда в Украину будут делиться опытом со своими коллегами для борьбы с россиянами.
Евлаш заметил, что первые самолеты F-16, которые прибудут в Украину, будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут бить по вражеским целям на линии соприкосновения.
F-16 для Украины: последние новости
- В четверг, 23 мая, стало известно, что часть украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16. Они обучались на военной базе в Тусоне штата Аризона.
- За день до этого стало известно, что в Украину также вернулись первые специалисты в обслуживании F-16. Они будут делиться своим опытом с коллегами. К тому же в Украине уже появился первый тренажер F-16, который передала Чехия.
- В целом Украина планирует получить более 60 истребителей F-16. Предоставить их должна Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия. Впрочем, по словам Зеленского, первые западные истребители F-16, которые появятся в Украине, не будут иметь решающего влияния на ход боевых действий.
- В то же время СМИ предполагают, что F-16 могут быть использованы для борьбы с бомбардировщиками Су-34. Вероятно, они будут расчищать путь перед украинским наступлением.