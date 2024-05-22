Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что в Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16. По его словам, они смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

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Процесс непрерывный

Евлаш отметил, что мы уже видели, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чехия.

Конечно, этот процесс непрерывный, и он будет продолжаться постоянно,

– отметил Евлаш.

По состоянию на сейчас Украина ожидает получения первых самолетов. СМИ писали, что их наше государство может получить уже летом этого года.

Первые F-16 не сыграют решающей роли, но это важный шаг