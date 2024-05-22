Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что в Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16. По его словам, они смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.
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Процесс непрерывный
Евлаш отметил, что мы уже видели, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чехия.
Конечно, этот процесс непрерывный, и он будет продолжаться постоянно,
– отметил Евлаш.
По состоянию на сейчас Украина ожидает получения первых самолетов. СМИ писали, что их наше государство может получить уже летом этого года.
Первые F-16 не сыграют решающей роли, но это важный шаг
- Владимир Зеленский заявил, что первые западные истребители F-16, которые Украина получит, не будут иметь решающего влияния на ход боевых действий. Впрочем, президент отмечает, что это только первые шаги.
- Напомним, что по мнению Зеленского, Украине нужно 120 – 130 истребителей F-16 или других передовых самолетов. Такое количество сможет обеспечить паритет с Россией.
- Зеленский выразил уверенность, что самолеты F-16 поступят в украинские Воздушные силы уже в этом году. По его словам, этом году они не сыграют решающей роли на поле боя.