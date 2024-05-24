Йдеться про пілотів, які закінчили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні. Далі вони відправляються до Європи. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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"Навчальний процес не завершується"
Ілля Євлаш каже, що зараз пілоти повертаються в Європу, щоб готуватися далі до подальшого прибуття в Україну та продовження виконання своїх завдань тут.
Звичайно, що навчальний процес не завершується,
– каже речник ПС.
Він також додав, що процес навчання постійний. Готуються не лише пілоти, але й причетні інженери. Вони після приїзду до України ділитимуться досвідом зі своїми колегами задля боротьби з росіянами.
Євлаш зауважив, що перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, виконуватимуть завдання з патрулювання, а також будуть бити по ворожих цілях на лінії зіткнення.
F-16 для України: останні новини
- У четвер, 23 травня, стало відомо, що частина українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16. Вони навчалися на військовій базі в Тусоні штату Аризона.
- За день до цього стало відомо, що до України також повернулися перші фахівці в обслуговуванні F-16. Вони ділитимуться своїм досвідом з колегами. До того ж Україні вже з’явився перший тренажер F-16, який передала Чехія.
- Загалом Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16. Надати їх має Норвегія, Данія, Нідерланди та Бельгія. Втім, за словами Зеленського, перші західні винищувачі F-16, які з'являться в Україні, не матимуть вирішального впливу на хід бойових дій.
- Водночас ЗМІ припускають, що F-16 можуть бути використані для боротьби з бомбардувальниками Су-34. Ймовірно, вони будуть розчищати шлях перед українським наступом.