З'явилися повідомлення, що ВПС Росії тестують нові ракети класу "повітря – повітря" перед появою винищувачів F-16. Йдеться про Су-30 озброєний двома ракетами Р-37М та двома Р-77-1. Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це за ракети та чи дійсно вони призначені для збиття авіації.

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Що відомо про ракети, які модернізують росіяни

Р-77-1 – стара ракета з моноімпульсною допплерівською активною радіолокаційною головкою самонаведення. Її дальність близько 100 кілометрів. А от Р-37М – одна з нових ракет на базі старої ще радянської ракети Р-37 підвищеної дальності, носієм якої був МіГ-31.

До речі, росіяни досі використовують ракети Р-37. Декілька наших пілоти загинули якраз від цієї ракети,

– зауважив Світан.

Р-37М – модернізація ракети Р-37 з дальністю 300 кілометрів. У неї також голівка самонаведення, яка відпрацьовує за 300 кілометрів до цілі, більше вона не бачить. Вона має інарціонну систему наведення з радіокорекцією.

Зараз те, що Р-37М несе не тільки Су-35, а й Су-30 говорить про це, що росіяни намагаються розширити кількість носіїв ракет. Технічні параметри ракет й Су-35 чи Су-30 сумісні, тож вони можуть виконувати такого роду завдання.

"Росіяни готуються зустрічати F-16, а наші партнери дають ворогу можливість підготуватися. Так само як американці дали можливість Росії підготуватися зустріти Abrams. Також дали 9 місяців на підготовку до контрнаступу України", – додав Світан.

Су-30 – радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач. Розроблений на основі Су-27УБ. Він призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак. Су-30 здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів.

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