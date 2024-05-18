Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україні потрібно 120 – 130 винищувачів F-16 або інших передових літаків. Така кількість зможе забезпечити паритет з Росією.
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Перших F-16 буде недостатньо для значних змін
Зеленський висловив впевненість, що літаки F-16 надійдуть до українських Повітряних сил вже цього року.
В цьому році. Перші (F-16 – 24 Канал) не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням,
– наголосив президент.
Однак він зауважив, що їхня початкова кількість буде недостатньою для значних змін на полі бою. Також Зеленський розповів, що Україна має лише близько 25 відсотків необхідної протиповітряної оборони.
F-16 для України: останні новини
- Нещодавно Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до неї увійде додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16.
- Раніше ЗМІ повідомляли про те, що перші F-16 можуть прибути до України уже в червні – липні. Втім, про те, яка з країн першою передасть винищувачі, не повідомляється.
- За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, наші пілоти уже завершують своє навчання на F-16 і в момент, коли прибудуть перші винищувачі, льотчики вже будуть готові до виконання бойових завдань.