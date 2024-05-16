У новий пакет, зокрема, входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16. Окрім цього, допомога від Данії включає протиповітряну оборону, а також внески для пожертвування Україні додаткових артилерійських знарядь, снарядів і протитанкових мін.

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Детально про допомогу

Данія 16 травня оголосила про новий – вже 16 за рахунком, пакет військової допомоги для України. Його сума становить 750 мільйонів євро.

Як повідомили у Міноборони країни, акцент у ньому робиться як на ППО, так і на артилерії. Окрім цього, у ньому закладені внески для майбутньої передачі F-16.

Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню пожертву F-16 Україні, яка запланована на це літо,

– повідомив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Із 5,6 мільярда данських крон 2,4 мільярда, або 349 мільйонів євро, спрямують на посилення української ППО. Крім того, частина коштів виділяється на придбання артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Також в допомогу закладена сума на обслуговування вже наданої техніки.

У рамках пакета уряд також передбачає додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України. В Україні є навички, але бракує фінансування,

– сказав голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Міністр оборони Данії Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна. Обидві пожертви нададуть зараз. Данія готова інвестувати в українську оборонну промисловість. За словами політика, боротьба України – це і їхня боротьба.

Передача F-16 Україні

Раніше у прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що F-16 із її країни будуть у небі над Україною протягом місяців. Загалом літаків буде 19.

Також у першій половині травня Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. Наші фахівці вже тестують та готують до експлуатації основний модуль. Цей тренажер дозволяє імітувати події, які відбуватимуться в повітряному просторі.