Фредеріксен виступила на саміті Північних країн з питань безпеки, який відбувся у Швеції. Туди також запросили Олафа Шольца. Цікаво, що це перша зустріч після того, як Швеція і Фінляндія стали членами НАТО.

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Заява данської прем'єрки про F-16

F-16 із Данії будуть у небі над Україною протягом місяця,

– наводять її слова журналісти Deutsche Welle і Die Zeit.

Загалом літаків буде 19.

А ще Фредеріксен заявила: у Європі є 5 – 6 систем ППО для України.

"Ми повинні робити більше. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні жертвувати більше і швидше", – сказала вона, підкресливши, що Росія тисне на Україну.

Про що ще говорили

Під час пресконференції у Стокгольмі мовилося, що скандинавський регіон і Німеччина повинні очолити підтримку України в її війні проти Росії.

Наприклад, Олаф Шольц сказав, що скандинавські країни і Німеччина – більше, ніж сусіди. І вони єдині в підтримці України.

Журналісти зазначають: Шольц "задоволений" тим, що до Альянсу долучилися нові країни.

"Це робить НАТО сильнішим, коли Швеція і Фінляндія стають членами Альянсу", – каже він.

