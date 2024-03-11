Швецію привітали у НАТО як нового члена блоку та підняли прапор цієї держави. Про це інформує кореспондентка 24 Каналу.
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Швеція хоче отримати безпеку
Премʼєр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що безпекова ситуація у регіоні не була такою серйозною з часів Другої світової війни. За його словами, Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому.
Швеція подала заявку на приєднання до оборони НАТО, щоб отримати безпеку, а також забезпечити безпеку. Наша підтримка в Україні є фундаментальною частиною цього,
– сказав він.
Крістерссон зауважив, що НАТО має очікування від Швеції, як і Швеція має власні очікування від себе під час членства у Альянсі. Прем'єр зазначив, що Швеція вже витрачає 2% від ВВП на оборону, як і потребує цього НАТО.
Швеція активізувала свої зусилля щодо інтеграції у НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Фактично, російський президент Владімір Путін сам посприяв розширенню Північноатлантичного Альянсу.
У штаб-квартирі НАТО мають підняти прапор Швеції: дивіться відео
Стало відомо, що прапор Швеції вже підняли, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
Прапор Швеції підняли / Фото 24 Каналу
Прапор нового члена Альянсу офіційно замайорів у штаб-квартирі НАТО.
Прапор Швеції підняли: дивіться відео
Що змінюється в НАТО зі вступом Швеції
- Вступ Швеції кардинально змінює стратегічне розставлення сил на північно-східному напрямку країн НАТО на кордоні з Росією, заявив голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він також зауважив, що так Балтійське море фактично стало "внутрішнім озером" НАТО. Він додав, що це дуже сильно підсилює Альянс.
- За його словами, Швеція понад 200 років мала нейтральний статус. Навіть більше, аніж Швейцарія. Владімір Путін зробив усе можливе для того, аби НАТО було потужним як ніколи.
- Швеція історично у своїй більшості понад 400 років є традиційним союзником України. Тож фактично ця країна є додатковим адвокатом української держави у ЄС та НАТО.