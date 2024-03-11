Швецію привітали у НАТО як нового члена блоку та підняли прапор цієї держави. Про це інформує кореспондентка 24 Каналу.

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Швеція хоче отримати безпеку

Премʼєр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що безпекова ситуація у регіоні не була такою серйозною з часів Другої світової війни. За його словами, Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому.

Швеція подала заявку на приєднання до оборони НАТО, щоб отримати безпеку, а також забезпечити безпеку. Наша підтримка в Україні є фундаментальною частиною цього,

– сказав він.

Крістерссон зауважив, що НАТО має очікування від Швеції, як і Швеція має власні очікування від себе під час членства у Альянсі. Прем'єр зазначив, що Швеція вже витрачає 2% від ВВП на оборону, як і потребує цього НАТО.

Швеція активізувала свої зусилля щодо інтеграції у НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Фактично, російський президент Владімір Путін сам посприяв розширенню Північноатлантичного Альянсу.

У штаб-квартирі НАТО мають підняти прапор Швеції: дивіться відео

Стало відомо, що прапор Швеції вже підняли, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.



Прапор Швеції підняли / Фото 24 Каналу

Прапор нового члена Альянсу офіційно замайорів у штаб-квартирі НАТО.

Прапор Швеції підняли: дивіться відео

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