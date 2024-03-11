Швецию поздравили в НАТО как нового члена блока нового члена блока и подняли флаг этого государства. Об этом информирует корреспондентка 24 Канала.
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Швеция хочет получить безопасность
Премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что ситуация с безопасностью в регионе не была такой серьезной со времен Второй мировой войны. По его словам, Россия будет оставаться угрозой в обозримом будущем.
Швеция подала заявку на присоединение к обороне НАТО, чтобы получить безопасность, а также обеспечить безопасность. Наша поддержка в Украине является фундаментальной частью этого,
– сказал он.
Кристерссон отметил, что НАТО имеет ожидания от Швеции, как и Швеция имеет собственные ожидания от себя во время членства в Альянсе. Премьер отметил, что Швеция уже тратит 2% от ВВП на оборону, как и требует этого НАТО.
Швеция активизировала свои усилия по интеграции в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически, российский президент Владимир Путин сам поспособствовал расширению Североатлантического Альянса.
В штаб-квартире НАТО должны поднять флаг Швеции: смотрите видео
Стало известно, что флаг Швеции уже подняли, сообщает корреспондентка 24 Канала.
Флаг Швеции подняли / Фото 24 Канала
Флаг нового члена Альянса официально взвился в штаб-квартире НАТО.
Флаг Швеции подняли: смотрите видео
Что меняется в НАТО со вступлением Швеции
- Вступление Швеции кардинально меняет стратегическую расстановку сил на северо-восточном направлении стран НАТО на границе с Россией, заявил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он также отметил, что так Балтийское море фактически стало "внутренним озером" НАТО. Он добавил, что это очень сильно усиливает Альянс.
- По его словам, Швеция более 200 лет имела нейтральный статус. Даже больше, чем Швейцария. Владимир Путин сделал все возможное для того, чтобы НАТО было мощным как никогда.
- Швеция исторически в своем большинстве более 400 лет является традиционным союзником Украины. Поэтому фактически эта страна является дополнительным адвокатом украинского государства в ЕС и НАТО.