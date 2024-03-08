Об этом 24 Каналу заявил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что так Балтийское море фактически стало "внутренним озером" НАТО. Он добавил, что это очень сильно усиливает Альянс. Отметим, что Швеция присоединилась к блоку 7 марта.

Смотрите также Россия пригрозила Швеции из-за вступления в НАТО: какая реакция Стокгольма

"И замыкает полностью формирование сплошной границы НАТО против России. Уже нет "белых пятен", – сказал Романюк.

По его словам, Швеция более 200 лет имела нейтральный статус. Даже больше, чем Швейцария. Владимир Путин сделал все возможное для того, чтобы НАТО было мощным как никогда.

К слову, в 1999-м году в блоке было 19 стран, а сейчас – 32. Увеличилась и граница Североатлантического альянса вдоль границы страны-агрессора. Раньше она была примерно 1250 километров, а теперь – более 2 550.

Все наоборот, что хотел Путин. Он хотел "демилитаризации" Украины, в частности, 2 года назад. Он добился абсолютной милитаризации Украины и всего Восточного фланга НАТО,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Президент России побудил к увеличению оборонного бюджета стран мира. Сейчас продолжается тотальное вооружение.

Швеция – союзник Украины

Швеция исторически в своем большинстве более 400 лет является традиционным союзником Украины. Поэтому фактически эта страна является дополнительным адвокатом украинского государства в ЕС и НАТО.

"Есть все надежды, что Швеция, вступив в НАТО и получив защиту от таких своих союзников – соседей как Финляндия и Норвегия, – сможет передать наконец Украине со временем самолеты Gripen", – предположил Юрий Романюк.

Ранее страна заявляла о том, что готова поделиться с Украиной по меньшей мере одной эскадрильей. Однако при условии, если Швецию примут в Альянс и самолеты F-35 из Финляндии и Норвегии смогут усиливать и патрулировать её воздушное пространство.

Сейчас военно-промышленный комплекс Швеции готов помогать Украине вооружаться, строить заводы и передавать военные технологии.

"Россия безусловно понесла стратегические потери, геополитических, военных, оборонных и всех других тем, что, пытаясь остановить НАТО, она наоборот его значительно усилила", – добавил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Швеция вступила в НАТО