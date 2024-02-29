Российское посольство в Стокгольме отреагировало на решение всех членов НАТО поддержать вступление Швеции в альянс. В своем сообщении Россия выразила свое возмущение тем, что Швеция отказалась от нейтралитета и предупредила, что будет принимать "меры политического и военно-технического характера".
Смотрите также Вероятность ввода войск НАТО в Украину: может ли предложение Макрона воплотиться в жизнь
Как отреагировали на угрозы в Стокгольме
Премьер-министр Швеции заявил, что это была ожидаемая реакция России, поскольку подобные заявления российского посольства уже делались при вступлении Финляндии в НАТО.
Так же было, когда Финляндия присоединилась к НАТО. Хорошо известно, что России не нравится, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО, но именно мы делаем наш выбор,
– отметил Кристерссон.
Глава правительства Швеции также добавил, что Россия уже осуществляет нападения на Швецию, в частности через кибератаки. Однако Кристерссон подчеркнул, что власть начеку и видит, что россияне делают.
Напряженность в отношениях между НАТО и Россией
- Немецкое правительство описало вероятный сценарий возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины. Они отмечают тот факт, что современные военные действия сочетают как классические, так и неконвенциональные операции. К последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.
- Заметим, что ранее в Германии уже звучали подобные заявления, тогда министр обороны Борис Писториус призвал немецкие Вооруженные силы быть готовыми. По оценкам немецких экспертов, вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет. В следующие несколько лет такой сценарий считается маловероятным.
- Также известно, что в Альянсе рассматривают возможный сценарий, согласно которому нападение может начаться именно из стран Балтии, или Россия может попытаться напасть на НАТО через Швецию, организуя атаку на остров Готланд. Этот остров имеет стратегическое значение, поскольку оттуда можно вести атаки на Балтику, скандинавские страны и Германию.