Российское посольство в Стокгольме отреагировало на решение всех членов НАТО поддержать вступление Швеции в альянс. В своем сообщении Россия выразила свое возмущение тем, что Швеция отказалась от нейтралитета и предупредила, что будет принимать "меры политического и военно-технического характера".

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Как отреагировали на угрозы в Стокгольме

Премьер-министр Швеции заявил, что это была ожидаемая реакция России, поскольку подобные заявления российского посольства уже делались при вступлении Финляндии в НАТО.

Так же было, когда Финляндия присоединилась к НАТО. Хорошо известно, что России не нравится, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО, но именно мы делаем наш выбор,

– отметил Кристерссон.

Глава правительства Швеции также добавил, что Россия уже осуществляет нападения на Швецию, в частности через кибератаки. Однако Кристерссон подчеркнул, что власть начеку и видит, что россияне делают.

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией