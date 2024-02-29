Конечно, это лишь идея, но она может иметь развитие. Какой сигнал Европа посылает Москве, об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
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Четкий сигнал Москве
Новость о вероятности ввода войск НАТО в Украину имеет несколько измерений. Первый – французский национальный. Ведь Макрон осознает, что мощность и военная сила Соединенных Штатов в Европе будет уменьшаться и будет борьба за безопасность лидерство на европейском континенте.
Таким образом президент Франции показывает свою проактивную позицию в теме поддержки Украины и потому, что он может генерировать идеи завтрашнего дня,
– отметил политолог.
Второе измерение – безопасностно-геополитическое, где открывается "Окно Овертона" того, что партнеры могли бы сделать.
Ранее партнеры обсуждали исключительно формулу, что в войне против России отпор захватчику дают все, кто входят в Силы обороны Украины, в частности добровольцы из других стран, а союзники только предоставляют оружие. Сейчас идея Макрона о введении войск НАТО на украинскую территорию создает поле для дипломатических маневров и обсуждений.
Это открытие "Окна Овертона" для того, чтобы в случае эскалации ситуации показать Кремлю, что не только одна Москва может готовить второй фронт против стран НАТО, а страны Европы в далекой перспективе могут сами действовать проактивно,
– подчеркнул Чаленко.
По его мнению, заявление Макрона крайне важно и не стоит относиться к нему шутливо, ведь оно дает сигнал Москве, что поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу.
"Это говорит о том, что идеи могут реализовываться. Ранее партнеры говорили, что не будут предоставлять украинцам бронетехнику, танки, дальнобойное вооружение, F-16, однако несмотря на весь скептицизм, Украина постепенно получает новые виды вооружения. Это серьезный сигнал Москве, что она доигрывается", – добавил политолог.
Резонансное заявление Макрона: что известно
- На днях президент Франции заявил, что вариант отправки западных войск в Украину возможен, но пока не согласован. По его мнению, все варианты поддержки должны быть рассмотрены для победы Украины.
- В то же время министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что войска западных стран, которые вероятно могут отправить в Украину, не будут участвовать в боевых действиях.
- Предложение Макрона "направить войска в Украину" вызвало неоднозначную реакцию у стран-членов Альянса. Все заявил представителей о возможности ввода войск в Украину читайте в материале 24 Канала.