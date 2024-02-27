Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. В то же время, по его словам, Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины".
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Он уточнил, что эти действия должны соответствовать очень конкретным потребностям. Речь о разминировании, киберзащите, производстве оружия на месте, на украинской территории.
В то же время французский министр отметил, что "некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя при этом границу боевых действий".
"Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики", – подчеркнул Сежурне.
Что известно о заявлении Макрона
- Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами 26 февраля заявил, что не исключает вероятности отправки военных НАТО в Украину.
- И несмотря на то, что пока этот вопрос пока не согласован между союзниками, Макрон акцентировал на важности победы Украины для европейской безопасности и стабильности.
- Эту дискуссию в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- В то же время Польша не рассматривает вероятности отправки своих военных в Украину. Более того, и между другими странами НАТО нет консенсуса.