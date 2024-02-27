Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. В то же время, по его словам, Париж "должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины".

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Он уточнил, что эти действия должны соответствовать очень конкретным потребностям. Речь о разминировании, киберзащите, производстве оружия на месте, на украинской территории.

В то же время французский министр отметил, что "некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя при этом границу боевых действий".

"Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики", – подчеркнул Сежурне.

Что известно о заявлении Макрона