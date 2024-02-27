Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Водночас, за його словами, Париж "повинен розглянути нові дії на підтримку України".
Дивіться також Ймовірність введення військ НАТО в Україну: все про резонансну заяву Макрона
Він уточнив, що ці дії повинні відповідати дуже конкретним потребам. Мова про розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території.
Водночас французький міністр зауважив, що "деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій".
"Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки", – наголосив Сежурне.
Що відомо про заяву Макрона
- Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування зі журналістами 26 лютого заявив, що не виключає імовірності відправлення військових НАТО в Україну.
- І попри те, що наразі це питання поки не узгоджено між союзниками, Макрон акцентував на важливості перемоги України для європейської безпеки та стабільності.
- Цю дискусію у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Водночас Польща не розглядає імовірності відправлення своїх військових в Україну. Ба більше, і між іншими країнами НАТО немає консенсусу.