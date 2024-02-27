Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Водночас, за його словами, Париж "повинен розглянути нові дії на підтримку України".

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Він уточнив, що ці дії повинні відповідати дуже конкретним потребам. Мова про розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території.

Водночас французький міністр зауважив, що "деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій".

"Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки", – наголосив Сежурне.

Що відомо про заяву Макрона