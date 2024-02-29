Звісно, це лише ідея, але вона може мати розвиток. Який сигнал Європа посилає Москві, про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
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Чіткий сигнал Москві
Новина про ймовірність введення військ НАТО в Україну має декілька вимірів. Перший – французький національний. Адже Макрон усвідомлює, що потужність й військова сила Сполучених Штатів в Європі зменшуватиметься і буде боротьба за безпекове лідерство на європейському континенті.
У такий спосіб президент Франції показує свою проактивну позицію в темі підтримки України й тому, що він може генерувати ідеї завтрашнього дня,
– зазначив політолог.
Другий вимір – безпековий геополітичний, де відчиняється "Вікно Овертона" того, що партнери могли б зробити.
Раніше партнери обговорювали виключно формулу, що у війні проти Росії відсіч загарбнику дають всі, хто входять до Сил оборони України, зокрема добровольці з інших країн, а союзники лише надають зброю. Зараз ідея Макрона щодо введення військ НАТО на українську територію створює поле для дипломатичних маневрів та обговорень.
Це відкриття "Вікна Овертона" для того, щоб у разі ескалації ситуації показати Кремлю, що не лише одна Москва може готувати другий фронт проти країн НАТО, а країни Європи в далекій перспективі можуть самі діяти проактивно,
– наголосив Чаленко.
На його думку, заява Макрона вкрай важлива й не варто відноситися до неї жартівливо, адже вона дає сигнал Москві, що підтримка України розрахована на далекострокову перспективу.
"Це говорить про те, що ідеї можуть реалізовуватися. Раніше партнери казали, що не надаватимуть українцям бронетехніку, танки, далекобійне озброєння, F-16, однак попри весь скептицизм, Україна поступово отримує нові види озброєння. Це серйозний сигнал Москві, що вона дограється", – додав політолог.
Резонансна заява Макрона: що відомо
- Днями президент Франції заявив, що варіант відправки західних військ в Україну можливий, але наразі не узгоджений. На його думку, всі варіанти підтримки мають бути розглянуті для перемоги України.
- Водночас міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що війська західних країн, які ймовірно можуть відправити в Україну, не братимуть участі в бойових діях.
- Пропозиція Макрона "направити війська в Україну" викликала неоднозначну реакцію у країн-членів Альянсу. Всі заявив представників щодо можливості введення військ в Україну читайте у матеріалі 24 Каналу.