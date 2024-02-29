Немецкий парламент отметил, что война в Украине подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции. К последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии. Журналисты, которые получили документ в распоряжение, подробнее рассказали о нем.

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О чем говорится в немецком отчете

Нападение агрессора – гибридный и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... Есть, таким образом, вероятным сценарием,

– заявили в Германии.

Там выложили один из сценариев нападения и подчеркнули, что он является только одним из возможных и не уточнили, какое развитие событий предусматривают другие сценарии.

Согласно известному сценарию война предусматривает 4 фазы:

первая – длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предусматривает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ее ключевая особенность – гибридное влияние происходит тайно , и связать его с агрессором сразу невозможно;

, и связать его с агрессором сразу невозможно; вторая – за несколько месяцев происходит развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил Альянса для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, однако становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше;

агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил Альянса для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, однако становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше; третья – по меньшей мере один год открытой военной агрессии против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, включая цели на территории Германии, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе;

с применением конвенционных и неконвенционных средств, включая цели на территории Германии, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе; четвертая – войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В отчете Берлин предлагает взять сценарий как основу, чтобы построить концепцию гражданской защиты. Кстати, соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Обратите внимание! В январе 2024 года территориальный командующий Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодема заявил в интервью DPA, что Берлин впервые со времен завершения холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.

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