Заявление Макрона вызвало оживленную реакцию в обществе и среди политиков. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что угроза со стороны России существует уже десятилетиями, однако в конкретном случае слова президента Франции подали не так, как он имел в виду.

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США и НАТО – всегда были врагами России

"Заявлением о нападении Макрон наделал много шума. Стоит отметить, что 26 февраля во Франции состоялась важная встреча. Президент собрал около 30 руководителей государств, правительств, их представителей. Но заявление Макрона подали так, якобы Франция готова отправить свои войска в Украину, хотя на самом деле ничего такого не он не говорил", – рассказал Сергей Жирнов.

Дословно во время этой пресс-конференции Макрон сказал, что нет никакого консенсуса по введению в Украину войск НАТО, нет открытых предпосылок для этого. Но на будущее – ничего нельзя отбрасывать. Именно эту вторую часть фразы неправильно подали и перекрутили.

На самом деле во время встречи Макрона с лидерами других стран звучал ряд других, действительно важных заявлений. Например, было подписано 7 договоров о создании специальных пакетов помощи Украине. Они предусматривают помощь по различным направлениям: противовоздушная оборона, танки, артиллерия и многое другое.

Однако слова Макрона показали населению Запада, что к ним действительно идет российская угроза. Все это не выдумки и не фейки, а Путин серьезно готовится к войне с НАТО. Он об этом открыто говорит,

– отметил Жирнов.

Поэтому, даже слова Дмитрия Медведева, который постоянно угрожает Украине и Западу, надо воспринимать серьезно. Ведь он далеко не последний человек в России. Более того, может озвучивать то, к чему действительно готовится Путин.

В 2024 году 30% бюджета России – это военные нужды. Но стоит заметить, что такая практика продолжается последние 15 лет. Это означает, что в течение 15 лет Россия готовится к войне. Это не началось 24 февраля или в 2014 году. Нет, это началось значительно раньше,

– подчеркнул Жирнов.

Он добавил, что страна-агрессор вместо того, чтобы строить дороги, школы и больницы, восстанавливать жилищно-коммунальную сферу – все эти деньги вкладывала в войско. Также еще со времен СССР россиян всегда учили, что США и страны НАТО – это их враги. С тех пор ничего не изменилось, дружественным государством Россия никогда не будет. Она целенаправленно готовится к войне.

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