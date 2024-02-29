Заява Макрона викликала жваву реакцію у суспільстві та серед політиків. Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що загроза з боку Росії існує вже десятиліттями, однак у конкретному випадку слова президента Франції подали не так, як він мав на увазі.
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США і НАТО – завжди були ворогами Росії
"Заявою про напад Макрон наробив багато галасу. Варто зазначити, що 26 лютого у Франції відбулася важлива зустріч. Президент зібрав близько 30 керівників держав, урядів, їхніх представників. Але заяву Макрона подали так, нібито Франція готова відправити свої війська в Україну, хоча насправді нічого такого не він не говорив", – розповів Сергій Жирнов.
Дослівно під час цієї пресконференції Макрон сказав, що немає ніякого консенсусу щодо введення в Україну військ НАТО, немає відкритих передумов для цього. Але на майбутнє – нічого не можна відкидати. Саме цю другу частину фрази неправильно подали та перекрутили.
Насправді під час зустрічі Макрона з лідерами інших країн звучала низка інших, справді важливих заяв. Наприклад, було підписано 7 договорів про створення спеціальних пакетів допомоги Україні. Вони передбачають допомогу за різними напрямками: протиповітряна оборона, танки, артилерія та багато іншого.
Проте слова Макрона показали населенню Заходу, що до них справді йде російська загроза. Все це не вигадки та не фейки, а Путін серйозно готується до війни з НАТО. Він про це відкрито говорить,
– зауважив Жирнов.
Тож, навіть слова Дмітрія Мєдвєдєва, який постійно погрожує Україні та Заходу, треба сприймати серйозно. Адже він далеко не остання людина в Росії. Ба більше, може озвучувати те, до чого справді готується Путін.
У 2024 році 30% бюджету Росії – це військові потреби. Але варто зауважити, що така практика продовжується останні 15 років. Це означає, що упродовж 15 років Росія готується до війни. Це не почалося 24 лютого чи у 2014 році. Ні, це почалося значно раніше,
– наголосив Жирнов.
Він додав, що країна-агресорка замість того, щоб будувати дороги, школи й лікарні, відновлювати житлово-комунальну сферу – всі ці гроші вкладала у військо. Також ще з часів СРСР росіян завжди вчили, що США та країни НАТО – це їхні вороги. Відтоді нічого не змінилося, дружньою державою Росія ніколи не буде. Вона цілеспрямовано готується до війни.
Що сказав Макрон про Росію та НАТО
- Президент Франції заявив, що Росія може становити загрозу не лише для України, але й для всієї Європи. Тому важливо допомагати Києву, тим самим забезпечуючи стабільність у світі. Макрон додав, що введення військ НАТО в Україну не варто відкидати, втім передумов для цього немає.
- На заяву французького президента відреагували у Москві. Ймовірно, росіяни настільки злякалися від згадки про війська НАТО, що одразу вдалися до погроз. Речник Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що якщо це станеться, то "зіткнення Росії з НАТО – неминуче". Обговорення такої можливості він назвав "новим і важливим елементом".
- Згодом у Франції пояснили, що саме мав на увазі президент. Там зазначили, що про безпосередню участь у бойових діях не мовиться. Але перебування іноземних військових на території України не варто відкидати. Вони можуть допомагати у сфері кіберзахисту, розмінуванні територій, виробництві зброї.