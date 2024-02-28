На заявление Олафа Шольца отреагировал представитель оборонного ведомства Великобритании. Он опроверг слова канцлера ФРГ.

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Что сказал Лондон

В Минобороны Великобритании отметили, что Украина самостоятельно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow и наводит их на цели в войне с Россией. Великобритания не участвует в этом процессе.

Использование Украиной Storm Shadow и процессы нацеливания – это дело Вооруженных сил Украины,

– отметил представитель ведомства.

По его словам, Великобритания и другие союзники Киева предоставляют ряд вооружения Украине, чтобы помочь ей в противостоянии незаконной и неспровоцированной агрессии со стороны России. ВСУ по своему усмотрению используют британские ракеты, которые им поставляются.

Что этому предшествовало

Недавно Олаф Шольц выступил против передачи ВСУ немецких крылатых ракет Taurus, дальность которых составляет до 500 километров. Свою позицию он объяснил опасением, что такой шаг втянет Германию в войну с Россией. Во время выступления немецкий канцлер сказал, что Великобритания и Франция (которые передали Украине Storm Shadow / SCALP) помогали ВСУ наводить свои крылатые ракеты на цели.

Это оружие очень большой дальности, и то, что делают британцы и французы по целеуказанию и поддержке целеуказания, не может быть сделано в Германии. На мой взгляд, было бы неоправданно, если бы мы так же участвовали в целеуказании,

– заявил Шольц.

При этом канцлер ФРГ не уточнил, что именно он имеет в виду.

Что говорят о Storm Shadow