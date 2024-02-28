На заяву Олафа Шольца відреагував представник оборонного відомства Великої Британії. Він спростував слова канцлера ФРН.

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Що сказав Лондон

У Міноборони Великої Британії наголосили, що Україна самостійно використовує далекобійні ракети Storm Shadow та наводить їх на цілі у війні з Росією. Велика Британія не бере участі у цьому процесі.

Використання Україною Storm Shadow та процеси націлювання – це справа Збройних сил України,

– зауважив представник відомства.

За його словами, Велика Британія та інші союзники Києва надають низку озброєння Україні, щоб допомогти їй у протистояння незаконній та неспровокованій агресії з боку Росії. ЗСУ на свій розсуд використовують британські ракети, які їм поставляються.

Що цьому передувало

Нещодавно Олаф Шольц виступив проти передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет Taurus, дальність яких становить до 500 кілометрів. Свою позицію він пояснив побоюванням, що такий крок втягне Німеччину у війну з Росією. Під час виступу німецький канцлер сказав, що Велика Британія та Франція (які передали Україні Storm Shadow / SCALP) допомагали ЗСУ наводити свої крилаті ракети на цілі.

Це зброя дуже великої дальності, і те, що роблять британці та французи щодо цілевказування та підтримки цілевказування, не може бути зроблено в Німеччині. На мій погляд, було б невиправдано, якби ми так само брали участь у цілевказуванні,

– заявив Шольц.

При цьому канцлер ФРН не уточнив, що саме він має на увазі.

Що кажуть про Storm Shadow