Про це розповів генеральний директор MBDA. Ерік Беранже зазначив, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у світі значно зріс попит на різні види озброєння та їх модифікацію.

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Storm Shadow інтегрували в Су-24

Гендиректор MBDA зазначив, що компанія змогла у досить-таки короткий термін модифікувати Storm Shadow/SCALP на літаки Су-24. Беранже, що у звичайному темпі для такої роботи знадобилося б близько 6 років. Однак, на швидку модифікацію вплинуло те, що його компанія фактично отримала "карт-бланш" у своїй роботі.

Зокрема, раніше стало відомо про те, що для встановлення Storm Shadow використали пілони від ударного літака Tornado.

До речі, ця ж компанія також заявляла, що може адаптувати на Су-24 й ракети Taurus. Зазначали, що для цього їм знадобиться близько 6 місяців.

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