Об этом рассказал генеральный директор MBDA. Эрик Беранже отметил, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину в мире значительно возрос спрос на разные виды вооружения и их модификацию.

Кстати говоря Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Storm Shadow интегрировали в Су-24

Гендиректор MBDA отметил, что компания смогла в достаточно короткий срок модифицировать Storm Shadow/SCALP на самолеты Су-24. Беранже, что в обычном темпе для такой работы потребовалось бы около 6 лет. Однако на скорую модификацию повлияло то, что его компания фактически получила "карт-бланш" в своей работе.

Ранее стало известно о том, что для установки Storm Shadow использовали пилоны от ударного самолета Tornado.

Кстати, эта же компания также заявляла, что может адаптировать на Су-24 ракеты Taurus. Отмечали, что для этого им понадобится около 6 месяцев.

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