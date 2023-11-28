Про це в інтерв'ю "Новинарні" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас пресофіцер зазначив, що українські військові знаходять можливості для її прориву.
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Що розповів Ігнат
Речник Повітряних сил нагадав, що Росія є виробником систем ППО і ще має гроші на їхнє виготовлення і відновлювання. Крім того, напередодні війни агресор активно модернізував свою ППО.
Завдяки цьому, на озброєнні у Росії є комплекси, що здатні за своїми характеристиками працювати проти балістичних та крилатих ракет. Але українські військові роблять усе можливе для того, щоб українські ракети не зустрілися з російською ППО.
Росіяни можуть знищувати і перехоплювати HIMARS. Вони можуть збивати і крилаті ракети Storm Shadow / SCALP, тому що це дозвукова ракета. Але ж ми не випускаємо ці ракети (для того, – 24 Канал), щоб їх збили… Є певні хитрощі, тактичні прийоми, які застосовують наше командування та пілоти,
– пояснив речник Повітряних сил.
В умовах, коли агресору доводиться розпорошувати свою протиповітряну оборону на фронтові та тилові потреби, частина об'єктів залишається неприкритою. Водночас саме на окупованих територіях щільність ворожої ППО є найвищою.
"Ми їх непогано проріджуємо: вся найкраща російська ППО стоїть зараз тут (в Україні – 24 Канал) і знищується нашими ракетами HARM, Storm Shadow та ATACMS", – запевнив Ігнат.
Україна уражає прикриті російською ППО об'єкти
- У серпні та вересні Сили оборони знищили два російські комплекси С-400 вартістю близько 1 млрд кожен. Цього вдалося досягти завдяки ефективній тактиці ураження, що полягала в "засліпленні" радіолокаційних станцій комплексу дронами та знищенні самих пускових крилатими ракетами.
- Після цього ключовою ціллю українських атак став Севастополь, де вдалося уразити штаб чорноморського флоту та судноремонтний завод, що на той момент ремонтував два човни. Ці загрози змусили агресора вивести із міста свої найбоєздатніші судна.
- Так само не впоралася російська ППО і з атакою України на судноремонтний завод у місті Керч, де ракети Storm Shadow / SCALP пошкодили ракетний катер "Аскольд". Водночас це не заважило російським пропагандистам стверджувати, що "втрат немає", а майже всі українські ракети були збиті.