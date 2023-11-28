Об этом в интервью "Новинарне" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время пресс-офицер отметил, что украинские военные находят возможности для ее прорыва.
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Что рассказал Игнат
Спикер Воздушных сил напомнил, что Россия является производителем систем ПВО и имеет деньги на их изготовление и восстановление. Кроме того, в преддверии войны агрессор активно модернизировал свою ПВО.
Благодаря этому на вооружении у России есть комплексы, способные по своим характеристикам работать против баллистических и крылатых ракет. Но украинские военные делают все возможное, чтобы украинские ракеты не встретились с российской ПВО.
Россияне могут уничтожать и перехватывать HIMARS. Они могут сбивать и крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP, потому что это дозвуковая ракета. Но ведь мы не выпускаем эти ракеты (для того, – 24 Канал), чтобы их сбили… Есть определенные уловки, тактические приемы, которые применяют наше командование и пилоты,
– объяснил спикер Воздушных сил.
В условиях, когда агрессору приходится распылять свою противовоздушную оборону на фронтовые и тыловые нужды, часть объектов остается неприкрытой. В то же время именно на оккупированных территориях плотность вражеской ПВО самая высокая.
"Мы их неплохо прореживаем: вся лучшая российская ПВО стоит сейчас здесь (Донецкое направление, Южное направление и Крым – 24 Канал) и уничтожается нашими ракетами HARM, Storm Shadow и ATACMS", – заверил Игнат.
Украина поражает прикрытые российской ПВО объекты
- В августе и сентябре Силы обороны уничтожили два российских комплекса С-400 стоимостью около 1 млрд. каждый. Этого удалось добиться благодаря эффективной тактике поражения, заключавшаяся в "ослеплении" радиолокационных станций комплекса дронами и уничтожении самых пусковых крылатых ракет.
- После этого ключевой целью украинских атак стал Севастополь, где удалось поразить штаб черноморского флота и на тот момент судоремонтный завод ремонтировал две корабля. Эти угрозы заставили агрессора вывести из города свои боеспособные суда.
- Так же не справилась российская ПВО и с атакой Украины на судоремонтный завод в городе Керчь, где ракеты Storm Shadow / SCALP повредили ракетный катер "Аскольд". В то же время, это не мешало российским пропагандистам утверждать, что "потерь нет", а почти все украинские ракеты были сбиты.