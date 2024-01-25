Британці своєрідно тиснуть на Шольца. Про це в розмові з 24 Каналом сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Британці таким чином демонструють, мовляв, якщо ти не можеш, давай хоч ми якось допоможемо. Бо потім заплатиш у чотири рази більше", – відзначив політтехнолог.

Політична позиція

У політичному світі європейські країни борються за своє лідерство. Зокрема, Велика Британія, Франція та Німеччина. Остання, за словами Тизенгаузена, поступово це лідерство віддає.

"В чому цинізм політики – користуються слабким і незручним положенням Шольца. Але такий легкий шантаж, де можна натиснути, може піти нам на користь", – додав він.

Зазначимо, ініціатива Великої Британії може розв'язати проблему того, що Німеччина не може надати Україні далекобійні ракети. А передача Taurus Лондону може обійти політичні нюанси.

Зверніть увагу! Можливість передачі Taurus Україні обговорюється ще з літа 2023 року. Німеччина висловила побоювання щодо можливої ескалації у разі використання такої зброї по об'єктах на території Росії.

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