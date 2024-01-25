Британці своєрідно тиснуть на Шольца. Про це в розмові з 24 Каналом сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Британці таким чином демонструють, мовляв, якщо ти не можеш, давай хоч ми якось допоможемо. Бо потім заплатиш у чотири рази більше", – відзначив політтехнолог.
Політична позиція
У політичному світі європейські країни борються за своє лідерство. Зокрема, Велика Британія, Франція та Німеччина. Остання, за словами Тизенгаузена, поступово це лідерство віддає.
"В чому цинізм політики – користуються слабким і незручним положенням Шольца. Але такий легкий шантаж, де можна натиснути, може піти нам на користь", – додав він.
Зазначимо, ініціатива Великої Британії може розв'язати проблему того, що Німеччина не може надати Україні далекобійні ракети. А передача Taurus Лондону може обійти політичні нюанси.
Taurus для України: останні новини
- 17 січня Бундестаг не схвалив надання Україні ракет Taurus. Утім, військові експерти стверджують, що передача далекобійних ракет може збігтися з отриманням західної авіації.
- Раніше в Бундестазі зазначали, що наростити виробництво ракет Taurus наразі неможливо. Але представники Taurus Systems відзначили, що можуть розпочати виробництво у найкоротші терміни. Питання у замовленні клієнта.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що далекобійні ракети потрібні не для того, щоб нападати на Москву. Зброя потрібна для знищення ворожої військової інфраструктури і техніки за лінією фронту на території нашої країни.